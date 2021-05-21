Суд арестовал двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Печерский районный суд города Киева сегодня, 21 мая, арестовал двух “воров в законе” по прозвищу “Умка” и “Лаша Сван”. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет УНН.
Детали
Печерский районный суд города Киева избрал меры двум “ворам в законе” — 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
“Умке” и “Лаши Свану” инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе “вора в законе” — ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Двух самых влиятельных в Украине “воров в законе” задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе “вора в законе” (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, “Умке” и “Лаши Свану” может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. Оперативники Департамента стратегических расследований совместно с коллегами-правоохранителями изъяли в помещениях “воров в законе” по прозвищу “Умка” и “Лаша Сван” более 3,2 млн долларов преступного “общака”.
Контекст
В Украине вступило в силу новое законодательство по борьбе с “ворами в законе”.
Также вопрос нарушили на одном из последних заседаний СНБО, введя санкции против организованного криминалитета, в том числе тех, кого там назвали “ворами в законе”.
В апреле в Украине получил сообщение о подозрении “вор в законе” — гражданин РФ “Камо Московский”, который прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета.
Это второй “вор в законе”, которому сообщено о подозрении. Первым был “Гига Озургетского”, которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.