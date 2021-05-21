Суд заарештував двох найвпливовіших в Україні “ворів в законі”

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Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом “ворам в законі” — 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

“Умці” і “Лаші Свану” інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі “вора в законі” — ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Двох найвпливовіших в Україні “ворів в законі” затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі “вора в законі” (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини, “Умці” та “Лаші Свану” може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вилучили у помешканнях “ворів в законі” на прізвиська “Умка” та “Лаша Сван” понад 3,2 млн доларів злочинного “общаку”.

Контекст

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо боротьби з “ворами в законі”.



Також питання порушили на одному з останніх засідань РНБО, ввівши санкції проти організованого криміналітету, у тому числі тих, кого там назвали “ворами в законі”.



У квітні в Україні отримав повідомлення про підозру “злодій в законі” — громадянин РФ “Камо Московський”, який прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету.



Це другий “злодій в законі”, якому повідомлено про підозру. Першим був “Гіга Озургетський”, якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.