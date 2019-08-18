Суд арестовал блогера Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана украинской военной Антитеррористической операции (ныне - Операции объединенных сил). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.
Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.
13 августа правоохранители сообщили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО под Житомиром.
Через четыре дня полиция задержала Сороченко в Николаевской области.
Напомним, Польша отказалась выдавать России ветерана АТО.