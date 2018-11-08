Польща відмовилася видавати Росії ветерана АТО

"Верховний суд (Польщі - ред.) скасував законне погодження польських судів на видачу в Росію громадянина України, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення. Ярослав К. мав здійснити його ще в 2005 році, але Росія почала свій міжнародний розшук лише в 2017 році. У 2015 році він займався будівництвом оборонних споруд на сході України в зоні бойових дій", - повідомили в офісі омубдсмена.

Уточнюється, що касацію до Верховного суду Польщі подав польський омбудсмен, стверджуючи, що суди не пояснювали, чи є результат екстрадиції порушенням свобод і прав обвинуваченого.

"Беручи до уваги касацію омбудсмена, 6 листопада 2018 року Верховний суд повернув справу до апеляційного суду для вивчення, зокрема, чи може видача людини представляти серйозну загрозу правам людини. На засіданні Верховного суду представник національної прокуратури просив відхилити касацію омбудсмена як "явно необґрунтовану" , - розповіли в польському відомстві.

Таким чином, Верховний суд Польщі скасував рішення апеляційного суду і передав йому справу для повторного розгляду.

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Повідомляється, що районний суд в Польщі ще 17 січня 2018 року прийняв рішення, що згідно із законом допустимо видати громадянина України Ярослава К. Російській Федерації. Він повинен був постати перед судом за злочин, пов'язаний з побиттям зі смертельними наслідками. Польський суд тоді визнав, що обґрунтованого побоювання щодо порушення його свобод і прав у Росії не було.

Захист подав апеляцію. Він стверджував, що екстрадиція є неприйнятною, оскільки безсумнівним є те, що після видачі українця Росії його права не будуть дотримуватися. Ідея полягала в тому, щоб визначити, чому тільки у 2017 році в Росії було прийнято рішення про притягнення Ярослава К. до відповідальності, оскільки злочин, в якому він був обвинувачений, стався ще в 2005 році.

Захист стверджував, що права українця в Росії будуть порушені "у зв'язку з його участю у збройному конфлікті з Росією". Було також підкреслено, що він не зможе реалізувати своє право на дипломатичний і консульський захист своєї країною в умовах війни. Російська сторона запевняла, що ніяких переслідувань не буде.

1 лютого 2018 року апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. Цей суд також підкреслив, що діяння, за яке К. хотіли притягнути до кримінальної відповідальності, було скоєно задовго до його участі у війні. На думку апеляційного суду, можна вважати неприйнятним екстрадицію, якщо є свідчення грубого і систематичного позбавлення прав на справедливий судовий розгляд у цій країні.

Омбудсмен Польщі подав касаційну скаргу до Верховного суду країни, вважаючи, що рішення апеляційного суду було грубим порушенням права.

Нагадаємо, нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії уже понад рік перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у причетності до загибелі 24 травня 2014 року на Донбасі фоторепортера Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова.

Як повідомляв УНН, 30 квітня 2018 року формат антитерористичної операції (АТО) на Донбасі змінився на операцію Об'єднаних сил (ООС).