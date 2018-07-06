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В Італії почався суд у справі нацгвардійця Марківа

В Італії почався суд у справі нацгвардійця Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Павії на півночі Італії розпочався судовий процес у справі 29-річного бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

На засіданні присутні сам Марків, якому дозволили вийти з клітки і сісти біля свого адвоката, його мати із чоловіком-італійцем, а також батьки й наречена Андреа Рокеллі.

Справу розглядатиме суд присяжних.

За прогнозами захисника В.Марківа, цього місяця відбудеться лише кілька засідань, потім процес продовжиться вже восени.

Потерпілою стороною на процесі виступають родина загиблого фотожурналіста з адвокатом Алессандрою Баллеріні, профспілкова Федерація італійської преси і регіональна Асоціація журналістів Ломбардії.

В.Марків із подвійним громадянством України й Італії 12 місяців перебуває під вартою у в’язниці в Мілані після того, як 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї.

Його обвинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, російського перекладача Андрія Миронова і в спробі убивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона 24 травня 2014 року під час воєнних дій біля Слов’янська Донецької області.

Як повідомляв УНН, у липні минулого року в Італії відбувся допит В.Маркова, який тривав шість годин.

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