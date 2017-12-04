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У РФ заочно заарештували росіянина за причетність до "Правого сектору"

У РФ заочно заарештували росіянина за причетність до "Правого сектору"

Київ • УНН

 • 14251 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Росії заочно заарештували росіянина Олександра Валова за вступ до лав організації "Правий сектор". Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

Як повідомляється, суд обрав росіянину Олександру Валову, який звинувачується в участі у "діяльності екстремістської організації", запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

"За даними слідства, Валов підтримує радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму. Не пізніше 2014 року він залишив Російську Федерації, попрямував в Україну і вступив до лав "Правого сектору". Він систематично брав участь в суспільно-масових заходах цієї організації, вів їхню відео- та фотозйомку, а також поширював в Інтернеті відомості про це, пропагуючи таким чином екстремістську діяльність", - заявили в СК РФ.

Також в комітеті повідомили, що російське слідство має дані, що на цей час О.Валов за гроші бере участь в бойових діях на південному сході України в складі батальйону "Азов".

"У зв'язку з цим його дії будуть додатково кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу РФ про найманство", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Росії заочно заарештували трьох росіян за причетність до "Правому сектору".

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