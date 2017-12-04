В РФ заочно арестовали россиянина за причастие к "Правому сектору"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В России заочно арестовали россиянина Александра Валова за вступление в ряды организации "Правый сектор". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Как сообщается, суд избрал россиянину Александру Валову, который обвиняется в участии в “деятельности экстремистской организации”, меру пресечения в виде заключения под стражу.
“По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он покинул Российскую Федерации, направился на Украину и вступил в ряды „Правого сектора“. Он систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вел их видео- и фотосъемку, а также распространял в Интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность”, — заявили в СК РФ.
Также в комитете сообщили, что российское следствие располагает данными, что в настоящее время А.Валов за деньги принимает участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона “Азов”.
“В этой связи его действия будут дополнительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о наемничестве”, — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в России заочно арестовали трех россиян за причастие к "Правому сектору".