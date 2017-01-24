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Суд арестовал автомобили одного из руководителей "Агрейна"

Киев • УНН

 • 7866 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и наложил арест на имущество подозреваемого по делу "Агрейна" , передает УНН.

В частности, арест был наложен на три транспортных средства подозреваемого с целью запрета их отчуждения.

Как известно, подозреваемый входит в состав директоров оффшорной компании Agrein Management Limited, которая зарегистрирована на Кипре.

Напомним, по данным издания "Бизнес", согласно материалам следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко.

Также напомним, уже три депутата от БПП, а именно Дмитрий Андриевский, Валерий Карпнуцов и Александр Бригинец попытались взять на поруки подозреваемых в мошенничестве должностных лиц агрохолдинга "Агрейн".

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