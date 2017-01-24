Суд заарештував автомобілі одного з керівників “Агрейну”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Дніпровський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та наклав арешт на майно підозрюваного у справі “Агрейну”, передає УНН.
Зокрема, арешт було накладено на три транспорті засоби підозрюваного з метою заборони їх відчуження.
Як відомо, підозрюваний входить до складу директорів офшорної компанії Agrein Management Limited, що зареєстрована на Кіпрі.
Нагадаємо, за даними видання “Бізнес”, згідно з матеріалами слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренка.
Також нагадаємо, вже три депутати від БПП, а саме Дмитро Андрієвський, Валерій Карпнуцов та Олександр Бригінець спробували взяти на поруки підозрюваних у шахрайстві службових осіб агрохолдингу “Агрейн”.