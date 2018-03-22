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Суд ЕС сохранил санкции против экс-министра энергетики Януковича Ставицкого

Суд ЕС сохранил санкции против экс-министра энергетики Януковича Ставицкого

Киев  •  УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Суд Европейского Союза принял решение оставить санкции против активов экс-министра энергетики и угольной промышленности при правительстве Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого, передает УНН со ссылкой на решение суда, опубликованное в четверг.

"Заявление, поданное в соответствии со статьей 263, и требует отмены Решение Совета (CFSP) 2016/318 от 4 марта 2016 о внесении изменений в Решение 2014/119/CFSP по ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и юридических лиц...", - говорится в документе.

Отмечено, что Ставицкий через представителя пытался обжаловать санкционные ограничения, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

В пояснительной части документа указано, что 6 марта 2014 года ЕС были введены санкции против украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, которые предусматривали замораживание их активов. В текущем году санкции были продолжены.

"В свете всех этих соображений, это действие должно быть отклонено в полном объеме", - говорится в решении суда.

В решении суд также постановил, согласно правилам процедуры, возместить юридические расходы и за свой счет возместить расходы Совета ЕС.

Как сообщал УНН, 5 марта Совет Европейского союза продлил на год санкции против 13 человек - экс-президента Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из списка бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

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