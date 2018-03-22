Суд ЄС зберіг санкції проти екс-міністра енергетики часів Януковича Ставицького
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Суд Європейського Союзу прийняв рішення залишити санкції проти активів екс-міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді часів Януковича Едуарда Ставицького, передає УНН з посиланням на рішення суду, оприлюднене в четвер.
“Заява, подана відповідно до статті 263, і вимагає скасування Рішення Ради (CFSP) 2016/318 від 4 березня 2016 року про внесення змін до Рішення 2014/119/CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та юридичних осіб...”, — йдеться в документі.
Зазначено, що Ставицький через представника намагався оскаржити санкційні обмеження, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році.
У пояснювальній частині документа вказано, що 6 березня 2014 року ЄС було запроваджено санкції проти українських високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, які передбачали замороження їх активів. У поточному році санкції були продовжені.
“У світлі всіх цих міркувань, ця дія повинна бути відхилена в повному обсязі”, — йдеться в рішенні Суду.
У рішенні суд також постановив, відповідно до правил процедури, відшкодувати юридичні витрати та власним коштом відшкодувати витрати Ради ЄС.
Як повідомляв УНН, 5 березня Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти 13 осіб - екс-президента Віктора Януковича та його оточення, при цьому вилучивши зі списку колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.