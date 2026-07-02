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Суд ЕС подтвердил рекордный штраф Google в 4,1 млрд евро

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Суд ЕС отклонил апелляцию Google, оставив в силе штраф в 4,125 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением через ОС Android. Это один из крупнейших антимонопольных штрафов в истории ЕС.

Суд ЕС подтвердил рекордный штраф Google в 4,1 млрд евро

Американской компании Google присудили выплатить рекордный антимонопольный штраф в размере 4,125 млрд евро в Европейском Союзе - суд ЕС отклонил ее апелляцию по делу, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Google окончательно проиграла судебный иск по рекордному штрафу, наложенному на нее восемь лет назад антимонопольными органами ЕС за обвинение в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств.

"Апелляция, поданная Google и ее материнской компанией Alphabet на решение суда общей юрисдикции, отклонена, что подтверждает штраф, вынесенный за злоупотребление доминирующим положением Google Search в контексте операционной системы Android", - постановил в четверг, 2 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге.

Рассмотрение началось еще в 2018 году, когда Европейская комиссия пришла к выводу, что Google вводила незаконные ограничения для производителей мобильных устройств на базе ОС Android и операторов мобильной связи с целью укрепления доминирующего положения своей поисковой системы. Первоначально Еврокомиссия назначила компании штраф в размере 4,34 млрд евро.

Европейский суд общей юрисдикции в 2022 году поддержал решение Еврокомиссии о штрафе, но уменьшил его сумму до 4,125 млрд евро. Во время нового рассмотрения Google пыталась оспорить решение, заявляя о допущенных судом первой инстанции ошибках при оценке обстоятельств дела. Однако Суд ЕС в Люксембурге, высшая европейская судебная инстанция, встал на сторону антимонопольных служб.

Представители Google уже назвали иск необоснованным, обвинив суд в том, что он не учел инвестиции компании в открытость Android для пользователей. Еще ранее компания упрекала ЕС в том, что Брюссель закрывает глаза на аналогичную практику Apple по продвижению собственных сервисов на iPhone.

Это дело – лишь одно из нескольких антимонопольных споров между Google и Европейским Союзом. Штраф, вынесенный компании, стал рекордным за время работы антимонопольных органов ЕС, отмечает агентство Reuters. За последние десять лет Google была оштрафована в ЕС почти на 11 млрд евро за различные нарушения антимонопольного законодательства.

Google и огромный штраф ЕС: американский гигант изменит рекламные услуги, чтобы соответствовать правилам конкуренции14.11.25, 12:15 • 3797 просмотров

Юлия Шрамко

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