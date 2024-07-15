В штате Флорида суд отклонил дело против бывшего президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Министерство юстиции страны планирует обжаловать данное решение. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

"Американский судья отклонил уголовное дело по обвинению Дональда Трампа в неправомерном обращении с секретной информацией, что стало чрезвычайным поворотом событий почти через два года после того, как агенты ФБР обыскали его поместье во Флориде на предмет исчезновения национальных тайн, и когда он пытается вернуть себе Белый дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окружной судья США Эйлин Кэннон признала, что назначение генеральным прокурором Мерриком Гарлендом специального прокурора Джека Смита было неконституционным.

"Это завершает серию последних судебных побед Трампа в различных уголовных делах, которые рассматриваются против него, включая главное решение Верховного суда США в прошлом месяце, согласно которому президенты имеют по крайней мере частичный иммунитет от судебного преследования за официальные действия", - пишет издание.

Ожидается, что Министерство юстиции обжалует решение Кэннон.

Напомним

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов. Семь пунктов обвинения против бывшего президента США включают сговор с целью препятствования, умышленное хранение документов и ложные утверждения.

Сам Трамп в федеральном суде в Майами не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым неправомерным использованием секретных документов.