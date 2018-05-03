Замглавы Госрыбагентства признали виновным в админнарушении

Постановлением Шевченковского районного суда города Киева 23 апреля этого года заместителя Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрея Кравченко признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как напомнили в НАПК, по результатам проверки информации, поступившей в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что заместитель Председателя Госрыбагентства издавал приказы о премиях своей бывшей жене, с которой он находится в личных внеслужебных отношениях. Такие действия содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.