Заступника голови Держрибагентства визнали винним в адмінпорушенні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Суд визнав винним заступника голови Держрибагентства у вчиненні адміністративного правопорушення. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
Постановою Шевченківського районного суду міста Києва 23 квітня цього року заступника Голови Державного агентства рибного господарства України Андрія Кравченка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як нагадали в НАЗК, за результатами перевірки інформації, яка надійшла до Національного агентства з питань запобігання корупції, встановлено, що заступник Голови Держрибагентства видавав накази про премії своїй колишній дружині, з якою він перебуває в особистих позаслужбових стосунках. Такі дії містять ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП – вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.