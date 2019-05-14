Суд признал недействительными ограничения в пересчете пенсий бывшим правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Кабинета Министров Украины о перерасчете пенсий бывшим работникам органов внутренних дел и признал недействительными ограничения при пересчете этих пенсий. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"Суд признал противоправным и недействительным пункт 3 Постановления КМУ от 21.02.2018 года №103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в судебном заседании было объявлено вступительную и резолютивную часть решения по делу.
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Напомним, в декабре 2018 Окружной административный суд города Киева признал недействительными ограничения в пересчете пенсий военным, а 5 марта 2019 решение по делу вступило в законную силу.