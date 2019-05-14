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Суд визнав нечинними обмеження у перерахунку пенсій колишнім правоохоронцям

Суд визнав нечинними обмеження у перерахунку пенсій колишнім правоохоронцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом до Кабінету Міністрів України щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ і визнав нечинними обмеження при перерахунку цих пенсій. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

"Суд визнав протиправним та нечинним пункт 3 Постанови КМУ від 21.02.2018 року №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частину рішення у справі.

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Нагадаємо, у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав нечинними обмеження у перерахунку пенсій військовим, а 5 березня 2019 рішення у справі набрало законної сили.

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