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Суд визнав нечинними деякі обмеження у перерахунку пенсій військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і нечинними пункти постанови уряду №103 стосовно перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

Суд визнав нечинними деякі обмеження у перерахунку пенсій військовим

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув по суті адміністративну справу за позовом до Кабінету міністрів України щодо визначення обмеженого переліку підстав для перерахунку пенсій військовим пенсіонерам", - йдеться у рішенні суду.

Зокрема, як розповіли у прес-службі, суд задовольнив адміністративний позов і визнав протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" та зміни до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб", які затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів України.

На думку суду, зауважили у прес-службі, оскаржуваними нормативно-правовими актами звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод осіб, які звільнені з військової служби в частині визначення складових для грошового забезпечення для перерахунку пенсій.

Нагадаємо, 21 лютого Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн. 

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