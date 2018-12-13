Суд признал недействительными некоторые ограничения в пересчете пенсий военным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева признал противоправными и недействительными пункты постановления правительства №103 о пересчете пенсий военным пенсионерам, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"Окружной административный суд города Киева рассмотрел по существу дело по иску к Кабинету министров Украины относительно определения ограниченного перечня оснований для перерасчета пенсий военным пенсионерам", - говорится в решении суда.
В частности, как рассказали в пресс-службе, суд удовлетворил административный иск и признал противоправными и недействительными пункты 1, 2 постановления Кабмина от 21 февраля 2018 года №103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц" и изменения в Порядок проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из войск службы, и некоторых других лиц", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.
По мнению суда, отметили в пресс-службе, оспариваемыми нормативными правовыми актами сужено содержание и объем существующих прав и свобод лиц, уволенных с военной службы в части определения составляющих для денежного обеспечения для перерасчета пенсий.
Напомним, 21 февраля Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.