Суд признал арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева законным

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106052 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119070 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110695 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116956 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123286 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149901 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140620 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192327 просмотра

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Суд признал арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева законным

Суд признал арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева законным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Бишкекский городской суд оставил под арестом экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 октября, отказав в жалобе адвокатов о незаконности его ареста и задержания. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев, передает УНН со ссылкой на "Кактус Медиа".

"Наши доводы были совершенно не учтены по жалобе об аресте Атамбаева до 26 октября 2019 года. Суд просто указал, что жалоба оставлена без удовлетворения", - пояснил Слесарев.

По словам адвоката, Атамбаев не будет отвечать на вопросы следствия в знак протеста против беззакония.

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.

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