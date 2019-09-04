Суд признал арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева законным
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Бишкекский городской суд оставил под арестом экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 октября, отказав в жалобе адвокатов о незаконности его ареста и задержания. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев, передает УНН со ссылкой на "Кактус Медиа".
"Наши доводы были совершенно не учтены по жалобе об аресте Атамбаева до 26 октября 2019 года. Суд просто указал, что жалоба оставлена без удовлетворения", - пояснил Слесарев.
По словам адвоката, Атамбаев не будет отвечать на вопросы следствия в знак протеста против беззакония.
Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш.
Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.