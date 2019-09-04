Суд визнав арешт експрезидента Киргизстану Атамбаєва законним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Бішкекський міський суд залишив під арештом екс-президента Киргизстан Алмазбека Атамбаєва до 26 жовтня, відмовивши у скарзі адвокатів про незаконність його арешту та затримання. Про це повідомив адвокат колишнього президента Сергій Слесарев, передає УНН із посиланням на “Кактус Медіа”.
"Наші доводи були абсолютно не враховані за скаргою про арешт Атамбаєва до 26 жовтня 2019 року. Суд просто вказав, що скарга залишена без задоволення", - пояснив Слесарев.
За словами адвоката, Атамбаєв не відповідатиме на питання слідства на знак протесту проти беззаконня.
Нагадаємо, Атамбаєв був затриманий 8 серпня спецназом під час штурму його резиденції в селі Кой-Таш.
Пізніше Атамбаєву висунули обвинувачення у корупції за п'ятьма іншими справами, які озвучували парламентарі при позбавленні його недоторканності і статусу експрезидента.