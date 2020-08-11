Суд определит, компетентный ли нынешний состав Нацкомиссии в сфере энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает УНН.
Истец просит суд признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ как такой, что не имеет соответствующей компетенции.
Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
Напомним, НКРЭКУ упрекают в неэффективности регулирования энергорынком страны. В частности обвиняют в установлении нерыночных тарифов.