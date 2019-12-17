Суд вынес приговор бывшему заместителю главы избирательного штаба Трампа

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 41835 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102679 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140834 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136034 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169733 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115512 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113525 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110219 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Суд вынес приговор бывшему заместителю главы избирательного штаба Трампа

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы избирательного штаба Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бывшего заместителя главы предвыборного штаба Дональда Трампа Рика Гейтса приговорили к 45 дням тюремного заключения, 3-м годам испытательного срока, штрафу в размере 20 тыс. долларов и общественным работам. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Кроме этого, 47-летнего Гейтса обязали продолжать сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, что в феврале 2018 года Гейтс признал свою вину в сговоре против соединенных Штатов и даче ложных показаний следователю. Он — один из приближенных к Трампу, которым спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

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Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа. Во время одного из судебных процессов по Манафорту он дал показания против него. Он также свидетельствовал против бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.

“Я хотел бы заверить суд, принимаю полную ответственность за свои действия, которые привели меня сюда, — заявил Гейтс перед оглашением приговора. — Я очень жалею о совершенных ошибках”.

Напомним, бывший советник Трампа обвинила республиканцев из-за гипотез о вмешательстве Украины в выборы в США.

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