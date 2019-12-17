Суд вынес приговор бывшему заместителю главы избирательного штаба Трампа

Кроме этого, 47-летнего Гейтса обязали продолжать сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, что в феврале 2018 года Гейтс признал свою вину в сговоре против соединенных Штатов и даче ложных показаний следователю. Он — один из приближенных к Трампу, которым спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

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Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа. Во время одного из судебных процессов по Манафорту он дал показания против него. Он также свидетельствовал против бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.

“Я хотел бы заверить суд, принимаю полную ответственность за свои действия, которые привели меня сюда, — заявил Гейтс перед оглашением приговора. — Я очень жалею о совершенных ошибках”.

Напомним, бывший советник Трампа обвинила республиканцев из-за гипотез о вмешательстве Украины в выборы в США.