Колишній радник Трампа звинуватила республіканців через гіпотези про втручання України у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час відкритих слухань перед трьома комітетами Палати представників, які ведуть розслідування щодо імпічменту Президента США Дональда Трампа, колишній радник Трампа з національної безпеки по Європі і Росії Фіона Хілл розкритикувала республіканців за "історії" щодо втручання України в вибори в США 2016 року, передає кореспондент УНН.
"Виходячи з питань і заяв, які я чула, деякі з вас в цьому комітеті вважають, що Росія і її спецслужби не проводили кампанії проти нашої країни, і, можливо, чомусь, це зробила Україна. Це вигаданий виклад фактів, створений і розповсюджується самими російськими спецслужбами. Сумна правда полягає в тому, що Росія була іноземною державою, яка систематично нападала на наші демократичні інститути в 2016 році. Такий публічний висновок наших спецслужб, підтверджений в звітах двопартійного конгресу. Це не підлягає сумніву, навіть якщо деякі засадничі деталі повинні залишатися засекреченими", - заявила колишній радник Трампа.
"Пыд час цього розслідування прошу вас не пропагувати політично мотивовані брехливі заяви, що настільки явно просувають російські інтереси", - заявила Хілл.
За її словами, республіканці і демократи десятиліттями погоджувалися з тим, що Україна є цінним партнером Сполучених Штатів і грає важливу роль в національній безпеці США.
"Як я вже говорила в минулому місяці цьому комітету, я відмовляюся брати участь в зусиллях по легітимізації альтернативної історії про те, що український уряд є противником США і що Україна - не Росія - напала на нас в 2016 році. Ці вигадки шкідливі, навіть якщо вони використовуються виключно для внутрішніх політичних цілей", - заявила вона.
Раніше вона Хілл і директор з питань Європи Ради національної безпеки США Олександр Віндман заявляли під час закритих свыдчень, що доказів втручання України в президентські вибори в США в 2016 році виявлено не було.