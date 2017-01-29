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Суд отпустил под личное обязательство судью Соломенского суда Киева, который получил 22 тыс. долл. взятки

Суд отпустил под личное обязательство судью Соломенского суда Киева, который получил 22 тыс. долл. взятки

Киев • УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. 29 января Галицкий районный суд г.Львов отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда г.Киев, задержанного «на горячем» при получении предмета неправомерной выгоды в размере 22 тыс. долл. США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы.

В НАБУ отметили, что такое решение неприемлемо.

Напомним, судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро задержано при получении взятки в размере 22 тыс. долларов США .

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