Суд отпустил под личное обязательство судью Соломенского суда Киева, который получил 22 тыс. долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. 29 января Галицкий районный суд г.Львов отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда г.Киев, задержанного «на горячем» при получении предмета неправомерной выгоды в размере 22 тыс. долл. США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.
Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы.
В НАБУ отметили, что такое решение неприемлемо.
Напомним, судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро задержано при получении взятки в размере 22 тыс. долларов США .