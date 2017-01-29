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Суд відпустив під особисте зобов'язання суддю Солом’янського суду Києва, який отримав 22 тис. дол. хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. 29 січня Галицький районний суд м. Львів відмовив детективам НАБУ у клопотанні про арешт судді Солом’янського районного суду м. Київ, затриманого "на гарячому" при одержанні предмету неправомірної вигоди у розмірі 22 тис. дол. США, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться в повідомленні.

Ухвалюючи рішення, суддя Галицького районного суду мотивував його публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили. Натомість норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані.

У НАБУ зазначили, що таке рішення є неприйнятним.

Нагадаємо, суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро затримано при отриманні хабаря у розмірі 22 тис. доларів США.

Українські Національні Новини

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