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Суд отказался взыскать с врача Института кардиологии 1 млн грн для Насирова

Киев • УНН

 • 9221 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил иск защиты экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о взыскании морального вреда в сумме 1 млн грн с врача Институт кардиологии имени М.Д. Стражеско, сообщили УНН в пресс-службе суда.

Суд отказался взыскать с врача Института кардиологии 1 млн грн для Насирова

"В удовлетворении иска отказано полностью", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, защита бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подала иск к врачу Института кардиологии имени М.Д. Стражеско о возмещении морального вреда в размере 1 млн грн за его свидетельство о состоянии здоровья Насирова.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

1 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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