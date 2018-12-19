Суд відмовився стягнути з лікаря Інституту кардіології 1 млн грн для Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позов захисту екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про стягнення моральної шкоди у сумі 1 млн грн з лікаря Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска, повідомили у прес-службі суду.
“У задоволені позову відмовлено повністю”, — розповіли у прес-службі.
Нагадаємо, захист колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова подав позов до лікаря Інституту кардіології імені М.Д. Стражеска про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 млн грн через його свідчення щодо стану здоров’я Насірова.
11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).