Захист Насірова просить від лікаря Інституту кардіології Стражеска 1 млн грн моральної шкоди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Захист колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова подав позов до лікаря Інституту кардіології імені М.Д. Стражеска про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 млн грн через його свідчення щодо стану здоров’я Насірова. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро України у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні о 14:00 в Шевченківському суді міста Києва за адресою: вулиця Дегтярівська, 31А відбудеться розгляд позову голови Державної фіскальної служби України до лікаря Інституту кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. Обвинувачений у справі, розслідуваній НАБУ та САП вимагають від лікаря відшкодувати 1 000 000 гривень", - сказали у Бюро.
Як зазначили у прес-службі, ці кошти, на думку захисту, лікар має сплатити за те, що у березні 2017 року на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу підозрюваному голові ДФС під присягою дав свідчення про стан його здоров’я.
Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).