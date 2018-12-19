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Защита Насирова требует от врача Института кардиологии Стражеско 1 млн грн морального ущерба

Киев • УНН

 • 13205 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Защита бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подала иск к врачу Института кардиологии имени М.Д. Стражеско о возмещении морального вреда в размере 1 млн грн за его свидетельство о состоянии здоровья Насирова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook, передает УНН.

Защита Насирова требует от врача Института кардиологии Стражеско 1 млн грн морального ущерба

"Сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева по адресу: улица Дегтяревская, 31А состоится рассмотрение иска председателя Государственной фискальной службы Украины к врачу Института кардиологии им. Академика М.Д. Стражеско. Обвиняемый по делу, расследуемому НАБУ и САП требует от врача возместить 1000000 гривен ", - сказали в бюро.

Как отметили в пресс-службе, эти средства, по мнению защиты, врач должен заплатить за то, что в марте 2017 года на судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемому голове ГФС под присягой дал показания о состоянии его здоровья. 

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

1 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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