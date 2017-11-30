Суд отказался разблокировать счета компании Рыбалки, которую подозревают в финансировании терроризма

Так, в рамках уголовного производства № 22014040000000026, досудебным следствием было установлено, что служебные лица группы компаний корпорации семьи нардепа С.Рыбалки "S.Group", в частности к которую и входит компания ООО "Снек экспорт", "используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 года, совершивших умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере".

В связи с этим, прокуроры обратились в суд с просьбой арестовать счета компании.

В июне этого года, рассмотрев материалы дела, Печерский районный суд города Киева удовлетворил просьбу прокурора в полном объеме, наложив арест на счета.

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В октябре защита компании попыталась обжаловать арест счетов в апелляции, но суд отказал.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2017 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно на денежные средства и расходные операции, которые находятся на счетах ООО "Снэк Экспорт" №№ 26008010131087 (украинская гривна), 26008010131087 (доллар США), 26009020131087 (украинская гривна), открытых в ПАО "Банк Восток", запретив должностным лицам и работникам ООО "Снэк Экспорт", их представителям по доверенности использовать или каким-либо образом отчуждать вышеуказанное имущество, кроме осуществления обязанных платежей в бюджет и выплаты заработной платы, оставить без изменения, а апелляционную жалобу представителя ООО "Снэк Экспорт" - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Отметим, что по данным СМИ, банк "Восток", в котором находятся арестованы счета, расположенный в Днепре и пренадлежит совладельцам компании Fozzy Group ("Сильпо" и "Фора").

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.

Речь идет именно об ООО "Снэк Экспорт".

Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, ранее СМИ исследовали связь семейного бизнеса Рыбалки со снековым заводом, работающим в РФ (в Липецке).