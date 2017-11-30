Суд відмовився розблокувати рахунки компанії Рибалок, яку підозрють у фінансуванні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Апеляційний суд міста Києва відмовився зняти арешти з рахунків ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", що входить до групи компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибаки – S.Group. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Так, в рамках кримінального провадження № 22014040000000026, досудовим слідством було встановлено, що службові особи групи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки "S.Group", зокрема до якої і входить компанія ТОВ "Снек експорт", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".
У зв’язку з цим, прокурори звернулися до суду з проханням арештувати рахунки компанії.
У червні цього року, розглянувши матеріали справи, Печерський районний суд міста Києва задовольнив прохання прокурора у повному обсязі, наклавши арешт на рахунки.
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У жовтні захист компанії спробував оскаржити арешт рахунків в апеляції, але суд відмовив.
"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" №№ 26008010131087 (українська гривня), 26008010131087 (долар США), 26009020131087 (українська гривня), відкритих у ПАТ "Банк Восток", заборонивши службовим особам та працівникам ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" - без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, банк "Восток", в якому знаходяться арештовані рахунки, розташований у Дніпрі і належить співвласникам компанії Fozzy Group ("Сільпо" і "Фора").
Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.
Йдеться саме про ТОВ "Снек Експорт".
Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.
Додамо, раніше ЗМІ дослідили зв’язок родинного бізнесу Рибалки зі снековим заводом, що працює в РФ (у Липецьку).