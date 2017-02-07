Суд отказался продлить круглосуточный арест обвиняемому в причастности к убийству журналиста В.Веремия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал ГПУ в удовлетворении ходатайства о продлении срока меры пресечения Юрию Крысину, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил, в удовлетворении ходатайства прокурора Департамента специальных расследований ГПУ о продлении срока меры пресечения подозреваемому Крысину отказать", - сказала следственная судья Кристина Тарасюк.
Стоит отметить прокурор Олег Гаркуша ходатайствовал продлить срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля Юрию Крысину еще на два месяца.
Стоит отметить, что термин пресечения Ю.Крысина действует до 9 февраля включительно.
По данным защитника Евгения Солодко, в деле Ю.Крысина завершено досудебное расследование и сторона защиты пока знакомится с материалами дела.
В свою очередь прокурор отметил, что завтра, 8 февраля, сторона обвинения повторно обратится с аналогичным ходатайство в Печерский райсуд столицы. Он пояснил, что сегодня суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства из-за того, что в ходатайстве не было подписи прокурора, а только подпись следователя. Это по его мнению является формальным основание для отказа.
"Мне нет смысла бежать, я никуда не убегу", - сказал после заседания журналистам Ю.Крысин.
Как сообщал УНН, 23 декабря Апелляционный суд Киева в третий раз освободил из-под стражи Юрия Крысина , которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана.
Напомним, журналист Вячеслав Веремей умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года.
Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.