Суд отказался продлить круглосуточный арест обвиняемому в причастности к убийству журналиста В.Веремия

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 23644 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 62105 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 125786 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 131557 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 141092 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155458 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 165193 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126230 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139778 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190237 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 17356 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 19401 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 17497 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 20105 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 14209 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 23701 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 203172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 257794 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 458813 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 409827 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32293 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31723 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46145 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68160 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75256 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Суд отказался продлить круглосуточный арест обвиняемому в причастности к убийству журналиста В.Веремия

Киев • УНН

 • 4789 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал ГПУ в удовлетворении ходатайства о продлении срока меры пресечения Юрию Крысину, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, передает корреспондент УНН.

Суд отказался продлить круглосуточный арест обвиняемому в причастности к убийству журналиста В.Веремия

"Суд постановил, в удовлетворении ходатайства прокурора Департамента специальных расследований ГПУ о продлении срока меры пресечения подозреваемому Крысину отказать", - сказала следственная судья Кристина Тарасюк.

Стоит отметить прокурор Олег Гаркуша ходатайствовал продлить срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля Юрию Крысину еще на два месяца.

Стоит отметить, что термин пресечения Ю.Крысина действует до 9 февраля включительно.

По данным защитника Евгения Солодко, в деле Ю.Крысина завершено досудебное расследование и сторона защиты пока знакомится с материалами дела.

В свою очередь прокурор отметил, что завтра, 8 февраля, сторона обвинения повторно обратится с аналогичным ходатайство в Печерский райсуд столицы. Он пояснил, что сегодня суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства из-за того, что в ходатайстве не было подписи прокурора, а только подпись следователя. Это по его мнению является формальным основание для отказа.

"Мне нет смысла бежать, я никуда не убегу", - сказал после заседания журналистам Ю.Крысин.

Как сообщал УНН, 23 декабря Апелляционный суд Киева в третий раз освободил из-под стражи Юрия Крысина , которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Напомним, журналист Вячеслав Веремей умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года.

Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26