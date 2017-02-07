Суд відмовився продовжити цілодобовий арешт обвинуваченому у причетності до вбивства журналіста В.Веремія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив ГПУ у задоволенні клопотання про продовження строку запобіжного заходу Юрію Крисіну, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив, у задоволенні клопотання прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про продовження строку запобіжного заходу підозрюваному Крисіну відмовити", - сказала слідча суддя Христина Тарасюк.
Варто зазначити прокурор Олег Гаркуша клопотав продовжити строк цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю Юрію Крисіну ще на два місяці.
Варто зазначити, термін запобіжного заходу Ю.Крисіна діє до 9 лютого включно.
За даними захисника Євгена Солодко, у справі Ю.Крисіна завершене досудове розслідування і сторона захисту наразі знайомиться із матеріалами справи.
У свою чергу прокурор наголосив, що завтра, 8 лютого, сторона обвинувачення повторно звернеться з аналогічним клопотання до Печерського райсуду столиці. Він пояснив, що сьогодні суд відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання через те, що у клопотанні не було підпису прокурора, а лише підпис слідчого. Це на його думку є формальна підстава для відмови.
"Мені немає сенсу тікати, я нікуди не втечу",- сказав після засідання журналістам Ю.Крисін.
Як повідомляв УНН, 23 грудня Апеляційний суд міста Києва втретє звільнив з-під варти Юрія Крисіна, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану.
Нагадаємо, журналіст В'ячеслав Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року.
Він зі своїм колегою поверталися з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.