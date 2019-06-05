Суд отказался привлекать меня к ответственности - Мосийчук

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11450 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32969 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 53155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114413 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суд отказался привлекать меня к ответственности - Мосийчук

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Лубенский горрайонный суд Полтавской области закрыл производство по делу Мосийчука по публикации в сети Facebook, сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Facebook Народный депутат Игорь Мосийчук.

Постановление суда было вынесено 10 мая. Решение вступило в законную силу.

“Для меня было крайне важно, чтобы именно суд установил факт наличия или отсутствия нарушения закона. Поэтому я всячески сотрудничал с полицией, и был готов отстаивать свою позицию в суде. Если решение было бы не в мою пользу, я бы так же пытался обжаловать его законно, а если бы это не удалось — понес бы надлежащую ответственность”, — сказал Мосийчук.

Напомним, по фото бюллетеня на выборах в Мосийчука составили протокол.

Украинские Национальные Новости

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