Суд отказался привлекать меня к ответственности - Мосийчук

Постановление суда было вынесено 10 мая. Решение вступило в законную силу.

“Для меня было крайне важно, чтобы именно суд установил факт наличия или отсутствия нарушения закона. Поэтому я всячески сотрудничал с полицией, и был готов отстаивать свою позицию в суде. Если решение было бы не в мою пользу, я бы так же пытался обжаловать его законно, а если бы это не удалось — понес бы надлежащую ответственность”, — сказал Мосийчук.

Напомним, по фото бюллетеня на выборах в Мосийчука составили протокол.