Суд відмовився притягувати мене до відповідальності – Мосійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Лубенський міськрайонний суд Полтавської області закрив провадження у справі Мосійчука щодо публікації у мережі Facebook, повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Народного депутата Ігоря Мосійчука.
Постанову Суду було винесено 10 травня. Рішення набуло законної сили.
“Для мене було вкрай важливо, щоб саме суд встановив факт наявності чи відсутності порушення Закону. Тому я усіляко співпрацював з поліцією, і був готовий відстоювати свою позицію в суді. Якщо рішення суду було б не на мою користь, я б так само намагався оскаржити його в законний спосіб, а якби це не вдалось — поніс би належну відповідальність”, — сказав Мосійчук.
Нагадаємо, за фото бюлетеня на виборах на Мосійчука склали протокол.