Суд отказал защите Януковича в восстановлении судебного следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты в восстановлении судебного следствия по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом во время заседания заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
В частности, сторона защиты просила суд о возобновлении судебного следствия для допроса свидетелей и выяснения причин расхождений в показаниях свидетелей.
"Суд предоставил стороне защиты обосновать свою позицию, всесторонне полно суд исследовал доводы сторон - как обвинения, так и защиты. С каждого аргумента стороны защиты, в частности, мы допросили по несколько свидетелей. Поэтому в настоящее время суд принимает - нет основания для возобновления судебного следствия", - заявил судья Девятко.
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Сегодня утром суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра Байдыка в дебатах.
Напомним, адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева.
Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.
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Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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