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Суд відмовив захисту Януковича у поновленні судового слідства

Суд відмовив захисту Януковича у поновленні судового слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив стороні захисту у поновленні судового слідства у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це під час засідання заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.

Зокрема, сторона захисту просила суд поновлення судового слідства для допиту свідків та з’ясування причин розбіжностей у свідченнях свідків.

"Суд надав стороні захисту обґрунтувати свою позицію, всебічно повно суд дослідив аргументи сторін – як обвинувачення, так і захисту. З кожного аргументу сторони захисту, зокрема, ми допитали по декілька свідків. Тому на даний час суд ухвалює – немає підстави для поновлення судового слідства", - заявив суддя Дев'ятко.

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Сьогодні ранком суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича Олександра Байдика у дебатах. 

Нагадаємо, адвокат обвинуваченого у державній зраді  екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва. 

Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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