Суд відмовив захисту Януковича у поновленні судового слідства

Зокрема, сторона захисту просила суд поновлення судового слідства для допиту свідків та з’ясування причин розбіжностей у свідченнях свідків.



"Суд надав стороні захисту обґрунтувати свою позицію, всебічно повно суд дослідив аргументи сторін – як обвинувачення, так і захисту. З кожного аргументу сторони захисту, зокрема, ми допитали по декілька свідків. Тому на даний час суд ухвалює – немає підстави для поновлення судового слідства", - заявив суддя Дев'ятко.



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Сьогодні ранком суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича Олександра Байдика у дебатах.



Нагадаємо, адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва.



Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.



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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.



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