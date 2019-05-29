Суд отказал в обжаловании относительно смягчения меры пресечения Павловскому
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе о смягчении меры пресечения Игорю Павловскому, одному из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.
"Коллегия судей отказала в открытии апелляционного производства, так как это постановление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - сказали в пресс-службе.
Напомним, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет.
Как сообщал УНН, в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.