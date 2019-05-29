Суд отказал в обжаловании относительно смягчения меры пресечения Павловскому

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30679 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51263 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82675 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121398 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Суд отказал в обжаловании относительно смягчения меры пресечения Павловскому

Суд отказал в обжаловании относительно смягчения меры пресечения Павловскому

Киев  •  УНН

 • 6689 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе о смягчении меры пресечения Игорю Павловскому, одному из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

"Коллегия судей отказала в открытии апелляционного производства, так как это постановление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - сказали в пресс-службе.

Напомним, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет.

Как сообщал УНН, в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

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