Суд відмовив в оскарженні стосовно пом’якшення запобіжного заходу Павловському
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного виробництва стосовно скарги про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, одному з підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомили в прес-службі суду, передає УНН.
"Колегія суддів відмовила у відкритті апеляційного провадження, оскільки ця ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського суд відпустив під домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет.
Як повідомляв УНН, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.