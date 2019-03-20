Суд отказал в исправлении "описок" в приговоре Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал в удовлетворении заявлений защитников экс-президента Виктора Януковича по исправлению опечаток в приговоре подзащитного. Об этом журналисту сообщила УНН пресс-секретарь судебной инстанции Инна Свинаренко.
"Суд не видит никаких ошибок или опечаток в приговоре Януковичу Виктору Федоровичу и отмечает, что приговор составлен официально деловой языке в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок по их мнению судом было отказано", - отметила Свинаренко.
Она сообщила, что сегодня на 14 часов тоже по заявлению защитников планируется заседание по разъяснению судом приговора.
Напомним, Киевский апелляционный суд вернул материалы дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в районный суд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.
В частности, защита экс-президента просил исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации.
Кроме того, защитники просили исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.