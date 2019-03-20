Суд відмовив у виправленні "описок" у вироку Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні заяв захисників екс-президента Віктора Януковича щодо виправлення описок у вироку підзахисного. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко.
"Суд не вбачає жодних помилок чи описок у вироку Януковичу Віктору Федоровичу і наголошує на тому, що вирок складено офіційно-діловою мовою відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Тому у задоволенні заяв захисників про виправлення нібито описок на їхню думку судом було відмовлено", - зазначила Свинаренко.
Вона повідомила, що сьогодні на 14 годину теж за заявою захисників планується засідання щодо роз’яснення судом вироку.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд повернув матеріали справи щодо державної зради колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонський районний суд столиці для розгляду заяв про виправлення описок і роз’яснення вироку.
Зокрема, захист екс-президента просив виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.
Крім того, захисники просили виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.