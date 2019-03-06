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Апеляційний суд повернув до Оболонського суду справу Януковича

Апеляційний суд повернув до Оболонського суду справу Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Київський апеляційний суд повернув матеріали справи щодо державної зради колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонський районний суд столиці для розгляду заяв про виправлення описок і роз’яснення вироку. Про це зазначається на сторінці справи № 756/4855/17, повідомляє УНН з посиланням на сайт суду.

"05.03.2019 - Справу надіслано до суду І-ї інстанції для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку цього суду від 24 січня 2019 року", - зазначили на сторінці справи.

Попередньо, як зазначили у дописі щодо справи, у Київському апеляційному суді була прийнята відповідна ухвала про повернення матеріалів справи до суду І інстанції.

Раніше УНН повідомляв, що на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, стороною захисту в інтересах Віктора Януковича подано шість апеляційних скарг. Відповідно до цих скарг визначено склад суду, який буде їх розглядати.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича В.Ф. визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Після цього Янукович прокоментував власний вирок.

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