Апелляционный суд вернул в Оболонский суд дело Януковича

"05.03.2019 - Дело направлено в суд I-й инстанции для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года", - отметили на странице дела.

Предварительно, как отметили в заметке по делу, в Киевском апелляционном суде было принято соответствующее постановление о возвращении материалов дела в суд I инстанции.

Ранее УНН сообщал, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб. В соответствии с этими жалобами определен состав суда, который будет их рассматривать.

Напомним, приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года Януковича В.Ф. признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. После этого Янукович прокомментировал свой приговор.