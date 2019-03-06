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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116776 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146268 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115896 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140607 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Апелляционный суд вернул в Оболонский суд дело Януковича

Апелляционный суд вернул в Оболонский суд дело Януковича

Киев  •  УНН

 • 10029 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Киевский апелляционный суд вернул материалы дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в районный суд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора. Об этом говорится на странице дела № 756/4855/17, сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

"05.03.2019 - Дело направлено в суд I-й инстанции для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года", - отметили на странице дела.

Предварительно, как отметили в заметке по делу, в Киевском апелляционном суде было принято соответствующее постановление о возвращении материалов дела в суд I инстанции.

Ранее УНН сообщал, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб. В соответствии с этими жалобами определен состав суда, который будет их рассматривать.

Напомним, приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года Януковича В.Ф. признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. После этого Янукович прокомментировал свой приговор.

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