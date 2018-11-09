Суд смягчил наказание военному, которого осудили за жестокое убийство

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Прокуратура Донецкой области обжалует приговор Красноармейского горрайонного суда, согласно которому бывший военнослужащий был признан непричастным к убийству водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Красноармейская местная прокуратура категорически не согласна с приговором Красноармейского горрайонного суда, согласно которому мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 396 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что происшествие произошло в ноябре 2014 года. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины решили убить водителя такси, которого они считали “сепаратистом”. Передвигаясь в автомобиле под управлением потерпевшего к месту несения службы, злоумышленники попросили водителя остановиться возле с. Галициновка Мариинского района.

Когда один из пассажиров вышел на дорогу, другой из автомата совершил не менее 4 выстрелов в голову таксисту. Мужчина от полученных травм скончался на месте, преступники спрятали труп в лесополосе и на угнанном авто приехали к месту своей дислокации. Один из них впоследствии были арестован, а другой, который непосредственно совершил убийство, объявлен в розыск.

В ноябре 2015 года обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорен к 14 годам лишения свободы с обязательством выплатить 250 тыс. грн родственникам потерпевшего.

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Стороны уголовного производства подали на приговор апелляционные жалобы, по результатам рассмотрения которых апелляционный суд вернул дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Во время нового рассмотрения другой состав судей признал бывшего военнослужащего непричастным к убийству водителя такси, переквалифицировав его действия по п. 12 ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 396 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Украины.

Сейчас на указанный приговор прокурором и потерпевшей стороной готовятся апелляционные жалобы.

Напомним, прокурор добился наказания для виновника смертельного ДТП, которого оправдал суд.

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