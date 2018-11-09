Суд пом'якшив покарання військовому, якого засудили за жорстоке вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура Донецької області оскаржуватиме вирок Красноармійського міськрайонного суду, згідно з яким колишнього військовослужбовця визнано непричетним до вбивства водія таксі. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Красноармійська місцева прокуратура категорично не погоджується із вироком Красноармійського міськрайонного суду, згідно з яким чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб ) та ч. 1 ст. 396 (заздалегідь необіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
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У прокуратурі нагадали, що подія сталася у листопаді 2014 року. Двоє військовослужбовців Збройних сил України вирішили вбити водія таксі, якого вони вважали “сепаратистом”. Пересуваючись у автомобілі під керуванням потерпілого до місця несення служби, зловмисники попросили водія зупинитись неподалік с. Галицинівка Маріїнського району.
Коли один з пасажирів вийшов на дорогу, інший з автомата здійснив щонайменше 4 постріли в голову таксисту. Чоловік від отриманих травм помер на місці, злочинці сховали його труп у лісосмузі та на викраденому авто приїхали до місця своєї дислокації. Одного з них згодом було заарештовано, а іншого, який безпосередньо скоїв вбивство, оголошено у розшук.
У листопаді 2015 року обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та засуджено до 14 років позбавлення волі із зобов’язанням виплатити 250 тис. грн родичам потерпілого.
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Сторони кримінального провадження подали на вирок апеляційні скарги, за результатами розгляду яких апеляційний суд повернув справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Під час нового розгляду інший склад суддів визнав колишнього військовослужбовця непричетним до вбивства водія таксі, перекваліфікувавши його дії з п. 12 ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 396 (заздалегідь необіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину) КК України.
Наразі на вказаний вирок прокурором та потерпілою стороною готуються апеляційні скарги.
Нагадаємо, прокурор домігся покарання для винуватця смертельної ДТП, якого виправдав суд.