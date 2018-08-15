Суд скасував вирок п’яному водієві, який збив на смерть пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За втручання прокуратури Київської області було скасовано виправдувальний вирок стосовно чоловіка, який скоїв смертельну ДТП. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Завдяки прокуратурі Київської області було скасовано виправдувальний вирок відносно чоловіка, який вчинив смертельну ДТП”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що у травні 2015 року чоловік, керуючи технічно-справним транспортним засобом, рухаючись по вулиці в одному із сіл Києво-Святошинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, грубо порушив Правила дорожнього руху України та здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в лікарні.
За результатами судового розгляду обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), виправдано за недоведеністю наявності в його діянні складу кримінального правопорушення.
У апеляційній інстанції за втручання прокуратури було скасовано виправдувальний вирок місцевого суду, а справу було направлено на новий розгляд.
Нагадаємо, прокурор домігся покарання для винуватця смертельної ДТП, якого виправдав суд.