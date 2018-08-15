Суд отменил приговор пьяному водителю, который сбил насмерть пешехода

“Благодаря прокуратуре Киевской области был отменен оправдательный приговор в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в мая 2015 года года мужчина, управляя технически исправным транспортным средством, двигаясь по улице в одном из сел Киево-Святошинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил Правила дорожного движения Украины и совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

По результатам судебного рассмотрения обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), оправдали при отсуствии доказательств наличия в его деянии состава уголовного преступления.

В апелляционной инстанции при вмешательстве прокуратуры был отменен оправдательный приговор местного суда, а дело было направлено на новое рассмотрение.

Напомним, прокурор добился наказания для виновника смертельного ДТП, которого оправдал суд.