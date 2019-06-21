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Суд открыл Саакашвили путь в Раду, слово за ЦИК

Киев • УНН

 • 20713 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Печерский районный суд сегодня действительно вынес решение о непрерывном проживания Михеила Саакашвили в Украине в течение 5 лет. Теперь судьбу на участие в выборах в Верховную Раду экс-главы Одесской ОГА должны решать компетентные органы, в частности Центральная избирательная комиссия. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Печерского районного суда Киева Виталий Чергавий.

Суд открыл Саакашвили путь в Раду, слово за ЦИК

"Решением суда этот факт (непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украину в течение 5 лет - ред.) установлен, но разрешения участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, суд не предоставлял. Установил факт проживания, не больше", - сказал собеседник.

По его словам, решение было принято сегодня, до конца дня он будет внесен в единый государственный реестр судебных решений.

"Мы не предоставляли разрешения Саакашвили участвовать в выборах в Верховную Раду, поскольку именно судебное решение только устанавливает его непрерывное проживание на территории Украины определенный промежуток времени. Все дальнейшие действия уже будут зависеть непосредственно от органов, компетентных, которые могут решать этот вопрос. В частности, вполне возможно, это - ЦИК", - отметил Чергавий.

Так, теперь ЦИК должна изучить все материалы и принять решение о Саакашвили во время очередного заседания. Согласно украинскому законодательству, соответствующее решение может быть принято в течение 5 дней после изучения предоставленных документов.

Напомним, 20 июня завершился срок, когда Центральная избирательная комиссия могла принимать документы партий и кандидатов в депутаты для регистрации на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Ранее советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА рассказала УНН, что в случае, если Саакашвили решит баллотироваться в Верховную Раду, у него есть возможность это сделать, но он должен документально подтвердить пребывание на территории Украины в течение последних пяти лет.

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