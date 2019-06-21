Суд відкрив Саакашвілі шлях до Ради, слово за ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Печерський районний суд сьогодні дійсно виніс рішення щодо безперервного проживання Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років. Тепер долю щодо участі у виборах до Верховної Ради екс-голови Одеської ОДА мають вирішувати компетентні органи, зокрема Центральна виборча комісія. Про це УНН повідомив прес-секретар Печерського районного суду Києва Віталій Чергавий.
"Рішенням суду цей факт (безперервного проживання Міхеіла Саакашвілі в Україні протягом 5 років – ред.) встановлений, але дозволу брати участь у виборах до Верховної Ради України, суд не надавав. Встановив факт проживання, не більше", - сказав співрозмовник.
З його слів, рішення було прийняте сьогодні, до кінця дня воно буде внесене до єдиного державного реєстру судових рішень.
"Ми не надавали дозволу Міхеілу Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради, оскільки саме судове рішення тільки встановлює його безперервне проживання на території України певний проміжок часу. Усі подальші дії вже будуть залежати безпосередньо від органів, компетентних, які можуть вирішувати це питання. Зокрема, цілком можливо, це – ЦВК", - зазначив Чергавий.
Так, тепер ЦВК має вивчити всі матеріали і ухвалити рішення щодо Саакашвілі під час чергового засідання. Відповідно до українського законодавства, відповідне рішення може бути ухвалене протягом 5 днів після вивчення наданих документів.
Нагадаємо, 20 червня завершився термін, коли Центральна виборча комісія могла приймати документи партій і кандидатів у депутати для реєстрації на позачергові вибори у Верховну Раду України.
Раніше радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА розповіла УНН, що у випадку, якщо Міхеіл Саакашвілі вирішить балотуватися у Верховну Раду, у нього є можливість це зробити, але він повинен документально підтвердити перебування на території України протягом останніх п’яти років.